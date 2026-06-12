Zugänge

Nathaniel Brown (22): Der Transfer des Linksverteidigers soll auf Wunsch von Eintracht Frankfurt zügig abgeschlossen werden. Laut neuesten Infos der ‚Bild‘ sind die Klubs mittlerweile bei einer Ablöse von 55 Millionen Euro gelandet. Es geht nach wie vor noch um die genaue Aufteilung zwischen Fixsumme und Boni, ehe der deutsche Nationalspieler in München einen Vertrag bis voraussichtlich 2031 unterschreiben darf.

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Ismael Saibari (25): Auch mit der PSV Eindhoven liegen die Bayern nicht mehr weit auseinander. Wie FT erfuhr, hat der Deutsche Meister ein Paket aus 45 Millionen Euro Sockelablöse und fünf Millionen Euro an möglichen Boni geschnürt. Die Niederländer fordern mindestens 50 Millionen Euro Basisablöse. Keine große Differenz. Saibari soll als flexibler Offensivmann an vielen Stellen des Kaders eine hochwertige Alternative sein.

Abgänge

Alphonso Davies (25): Die Bemühungen um Brown sind auch als klarer Fingerzeig an Davies zu verstehen. Der verletzungsanfällig Großverdiener darf bei einem guten Angebot wohl gehen. Laut der ‚Sport Bild‘ führt eine konkrete Spur nach Saudi-Arabien. Vertreter von Wüstenklubs seien bereits „an der Säbener Straße vorstellig geworden […], um Konditionen für einen möglichen Wechsel auszuloten“. Ob der Linksverteidiger offen für die Pro League ist, bleibt erstmal abzuwarten.

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Noel Aseko (20): Bayern zog kürzlich die Rückkaufoption und zahlte 2,5 Millionen Euro für Aseko an Hannover 96. Für rund zehn Millionen könnte der Mittelfeldspieler nun weiterverkauft werden. Eintracht Frankfurt arbeitet laut ‚Sky‘ konkret an einer Verpflichtung des DFB-Juniors, dem ein Vierjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison offeriert wird.

Talente auf dem Sprung

Die Bayern-Talente Jonah Kusi-Asare (18/FC Fulham) und Javier Fernández (19/1. FC Nürnberg) könnten bei ihren Leih-Klubs bleiben. Maurice Krattenmacher (20) wird an die SV Elversberg verliehen. Ljuno Puljic (19) steht vorm Wechsel zu Atalanta Bergamo.