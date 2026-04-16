„Hätte einige Ideen“: Löw über Bundesliga-Job

Ex-Bundestrainer Jogi Löw sieht seine Zukunft nicht in der Bundesliga. Wie der 66-Jährige im Interview mit der ‚Zeit‘ verrät, steht er auch nach fast fünf Jahren ohne Anstellung noch immer für spannende Anfragen bereit, blickt aber eher aufs Ausland: „Einen Trainerjob in der Bundesliga habe ich ausgeschlossen, dabei bleibe ich auch. Das heißt nicht, dass ich nicht einige Ideen hätte, wie man Vereinsmannschaften voranbringen könnte. Tatsächlich sehe ich keinen großen Reiz darin, Wochenende für Wochenende Bundesligaspiele zu bestreiten. Aber ein Team mit internationalen Ambitionen mit Ausdauer an die europäische Spitze zu führen, das könnte ich mir vorstellen.“

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In den vergangenen Jahren wurde der Weltmeister-Coach immer wieder mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht, konkret wurde es jedoch laut Löw nie. An seiner Bereitschaft läge es jedoch nicht: „Fußball ist meine große Leidenschaft, das wird sich nie ändern. Ich habe immer gesagt, falls irgendetwas kommt, wo ich wirklich dafür brennen würde, kann ich es mir noch mal vorstellen.“ Falls ihn kein passendes Angebot mehr erreichen sollte, sei dies für Löw jedoch nicht dramatisch: „Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich bin zufrieden mit meinem Leben.“