Am Ende war es wohl eine Mischung aus fehlender Überzeugung und überzogenen Handgeld-Forderungen, die zu einem Bayern-Rückzug aus dem Poker um Kennet Eichhorn (16) geführt haben. Der Wunsch nach einem hochtalentierten Mittelfeldspieler ist an der Säbener Straße aber offenbar ungebrochen.

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Denn wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat der FC Bayern die Entwicklungen um Lucas Bergvall bei Tottenham Hotspur genau im Blick. Der 20-jährige schwedische WM-Fahrer hat zuletzt deutlich signalisiert, dass er Nordlondon nach der zweiten enttäuschenden Saison verlassen möchte.

De Zerbi will neues Personal

Die Spurs fahnden ihrerseits bereits nach neuem Mittelfeld-Personal. Trainer Robert De Zerbi soll zwei neue Spieler für diese Position fordern, als Kandidaten gelten Sandro Tonali (26/Newcastle United), Mateus Fernandes (21/West ham United) sowie die bisherige Bayern-Leihgabe João Palhinha (30).

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Bergvall hatte den schwedischen Erstligisten Djurgarden 2024 in Richtung Tottenham verlassen. Im Gegenzug wechselten 20 Millionen Euro den Besitzer. Nach zwei durchwachsenen Spielzeiten könnte es jetzt zur Trennung kommen. In München würde der zwölffache Nationalspieler als Nachfolger für Leon Goretzka (31) infrage kommen, der die Isar mit Vertragsende in rund einer Woche verlassen wird.