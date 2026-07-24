HSV: Der Stand im Vieira-Poker

Der Hamburger SV befindet sich mit dem FC Arsenal in direktem Austausch, um über einen Transfer von Fábio Vieira (26) zu verhandeln. Laut ‚Sky‘ haben die Vereine schon konkrete Zahlen ausgetauscht. Der in der vergangenen Saison an den HSV verliehene Spielmacher wartet auf eine Einigung der Klubs und würde gerne wieder in die Hansestadt zurückkehren.

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Ein Jahr vor Vertragsende steht Arsenal einem Verkauf des Portugiesen offen gegenüber, würde aber gerne das Maximum herausschlagen. Der Bundesligist hat die Schmerzgrenze auf knapp unter zehn Millionen Euro festgelegt, damit soll man weit von den Vorstellungen der Gunners entfernt liegen.