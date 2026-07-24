Leipzig-Angebot für Toptalent Camara

Auf der Suche nach neuen Talenten richtet RB Leipzig den Blick erneut auf den französischen Markt. Nach FT-Informationen hat der Bundesligist ein erstes Angebot für den erst 16-jährigen Imrane Camara vom FC Lorient abgegeben.

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Der Linksfuß ist im offensiven Mittelfeld zuhause und besticht durch seine Explosivität und Ballbehandlung auf engstem Raum. Neben Leipzig verfolgen auch mehrere französische und spanische Vereine seine Entwicklung.

Trotz des großen Interesses möchte Lorient Camara gerne halten und langfristig binden. Die Verantwortlichen des Ligue 1-Klubs arbeiten an der Unterzeichnung seines ersten Profivertrags.