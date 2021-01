St. Pauli verpflichtet Reginiussen

Der FC St. Pauli hat einen neuen Innenverteidiger unter Vertrag genommen. Wie die Kiezkicker offiziell bestätigen, heuert Tore Reginiussen beim Zweitliga-15. an. Der Norweger stand bis zum Ende des vergangenen Jahres bei Rosenborg BK unter Vertrag und war seitdem vereinslos. Der 34-jährige Routinier erhält einen Vertrag bis zum Saisonende mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Reginiussen ist in Deutschland kein Unbekannter. Anfang 2010 hatte ihn Schalke 04 unter Vertrag genommen. Für die Knappen kam der Innenverteidiger aber nur zu einem Pflichtspiel. „Ich bin froh, dass wir Tore Reginiussen verpflichten konnten. Er geht vorweg, bringt unheimlich viel Erfahrung mit und wird unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Dass er schon mal in Deutschland gespielt hat, ist ein Pluspunkt und wird die Integration ins Team erleichtern“, so Cheftrainer Timo Schultz.