Nach Lenz-Deal: Nächster Mittelfeldspieler im TSG-Visier

Die TSG Hoffenheim hat trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Cajetan Lenz (19) offenbar noch nicht genug. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigen die Kraichgauer nun auch Interesse an Franz-Ethan Meichtry. Der 20-Jährige ist jedoch noch bis 2030 an den FC Thun gebunden.

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Der Mittelfeldspieler stammt aus der Jugendakademie der Schweizer und hat sich in der laufenden Spielzeit als feste Größe in der ersten Mannschaft etabliert. In 34 Pflichtspielen steuerte der Schweizer U-Nationalspieler acht Tore und drei Vorlagen bei. Der FCT ist allerdings gewillt, Meichtry über den Sommer hinaus zu halten. Eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des Rechtsfußes demnach nicht enthalten.