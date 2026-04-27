Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Nach Lenz-Deal: Nächster Mittelfeldspieler im TSG-Visier

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
1 min.
Franz-Ethan Meichtry geht am Gegenspieler vorbei @Maxppp

Die TSG Hoffenheim hat trotz der bevorstehenden Verpflichtung von Cajetan Lenz (19) offenbar noch nicht genug. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigen die Kraichgauer nun auch Interesse an Franz-Ethan Meichtry. Der 20-Jährige ist jedoch noch bis 2030 an den FC Thun gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler stammt aus der Jugendakademie der Schweizer und hat sich in der laufenden Spielzeit als feste Größe in der ersten Mannschaft etabliert. In 34 Pflichtspielen steuerte der Schweizer U-Nationalspieler acht Tore und drei Vorlagen bei. Der FCT ist allerdings gewillt, Meichtry über den Sommer hinaus zu halten. Eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des Rechtsfußes demnach nicht enthalten.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
Hoffenheim
Thun
Franz-Ethan Meichtry

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Thun Logo Thun
Franz-Ethan Meichtry Franz-Ethan Meichtry
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert