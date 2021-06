Díaz vor erneuter Mailand-Leihe

Der AC Mailand drückt in den Verhandlungen um Brahim Díaz auf die Tube. Wie die ‚as‘ berichtet, soll der 21-Jährige eine weitere Saison von Real Madrid nach Italien verliehen werden, inklusive Kaufoption über 25 Millionen Euro. Im Gegenzug sichern sich die Königlichen eine Rückkaufoption über 30 Millionen.

Ganz verlieren möchte man den Zugriff auf das Ausnahmetalent in Madrid nicht. Und auch der Spieler selber träumt nach wie vor von einer Zukunft im weißen Ballett, heißt es in dem Bericht weiter. Realistisch ist dies in naher Zukunft jedoch erstmal nicht. Anders als bei den Rossoneri, für die Díaz in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend in 39 Spielen zum Einsatz kam. Sieben Tore und vier Vorlagen stehen zu Buche.