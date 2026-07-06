Mainz verleiht Rieß

Der FSV Mainz 05 parkt Lasse Rieß (24) in Liga drei. Informationen der ‚Bild‘ zufolge wird der Keeper für ein Jahr ohne Kaufoption an Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf verliehen. Zuvor werde noch sein bis 2027 befristeter Vertrag in Mainz verlängert.

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Bei den Rheinländern soll der gebürtige Münsteraner nach dem Abgang von Florian Kastenmeier (29) als Nummer eins zwischen den Pfosten fungieren. Für die 05er kam Rieß in der zurückliegenden Saison viermal in der Bundesliga zum Einsatz, dabei kassierte er allerdings zwölf Gegentore.