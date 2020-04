Bayern: Klose über Flicks Jobangebot

Bayern Münchens Co-Trainer-Kandidat Miroslav Klose lässt sich nicht zu tief in die Karten schauen. „Ich kann mir vieles vorstellen. Noch ist alles offen“, kommentiert der DFB-Rekordtorschütze die Avancen von Bayern-Trainer Hansi Flick gegenüber dem ‚kicker‘.

Er wolle erst einmal noch „entspannt abwarten“, sagt Klose. Dem Vernehmen nach liegt dem 41-Jährigen, derzeit Bayerns U17-Trainer, die Offerte eines weiteren Bundesligisten vor. Flick, der Ende vergangener Woche bei Bayern zur Langzeit-Lösung auf der Trainerposition erkoren wurde sagte zuletzt über Klose: „Er wäre sicher eine Bereicherung für das Trainerteam. Das liegt aber nicht nur an mir, sondern in erster Linie an ihm.“