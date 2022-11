Zieht es Rodríguez zurück in die Heimat?

Ricardo Rodríguez könnte im Herbst seiner Karriere zurück in die Schweiz wechseln. Wie ‚Nau.ch‘ berichtet, ist der FC Zürich an einer Rückholaktion des 30-Jährigen im Winter interessiert. Einzig der noch bis Sommer 2024 laufende Vertrag stelle ein Hindernis dar.

Der Tabellenzehnte der Super Leauge kassierte in 13 Ligaspielen 24 Gegentore und sieht in Rodríguez eine Möglichkeit, die anfällige Defensive zu stabilisieren. Der Kapitän des FC Turin lief zuletzt vermehrt in den Innenverteidigung auf, verlor seinen Stammplatz in den Spielen gegen Udinese Calcio (1:2) und den AC Mailand (2:1) allerdings an Alessandro Buongiorno.