Ob schmallippig bei Interviews, versteckt hinter den eigenen Haaren beim Oktoberfest oder mit ernster Miene auf dem Rathausbalkon: Wenn Michael Olise in der Öffentlichkeit auftritt, wird der extrovertierte Fußballer ganz schnell zum introvertierten Menschen. Spekulationen über die Gründe gibt es, seitdem der Franzose sich vor zwei Jahren dem FC Bayern angeschlossen hat.

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Laut der ‚Sport Bild‘ ist das Verhalten des 24-Jährigen auch intern in München immer wieder Thema. Sogar ein Treffen mit dessen Berater Glen Tweneboah und dem Rekordmeister habe es bereits gegeben. Das Ziel: „Das Image seines Klienten auch im Sinne des Klubs besser nach außen zu transportieren“, so das Fachblatt.

Olise soll sich seither bemühen, die Bayern positiver zu repräsentieren. Auswirkungen auf die bevorstehenden Verhandlungen über einen neuen Vertrag dürfte das Verhalten des Rechtsaußen aber wohl kaum haben. Die Bayern wollen ihren Topstar unbedingt über 2029 hinaus halten. Olise kann sich einen Verbleib vorstellen, beharrt aktuell aber auf eine Ausstiegsklausel.