Menü Suche
Kommentar
FT-Info Bundesliga

Freigestellt: Belocian auf dem Sprung nach Wolfsburg

Bei Bayer Leverkusen fiel Jeanuël Belocian zuletzt aus der Rotation. Auf den letzten Drücker geht es für den 15-Millionen-Einkauf aus 2024 zu einem anderen Bundesligisten.

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
1 min.
Jeanuël Belocian spielt einen Pass im Training @Maxppp

Der VfL Wolfsburg zieht am heutigen Deadline Day neben Jonas Adjetey vom FC Basel noch eine weitere Defensivverstärkung an Land. Nach FT-Informationen hat Bayer Leverkusen seinem Verteidiger Jeanuël Belocian (20) die Freigabe erteilt. Es handelt sich um eine Leihe ohne Kaufoption. Belocian befindet sich auf dem Weg in die Autostadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leverkusen reagiert auf den Abgang mit dem Leihabbruch bei Tim Oermann (22). Dem ‚kicker‘ zufolge hat der Deutsche Meister von 2024 mittlerweile Sturm Graz davon überzeugt, diesem Vorgang zuzustimmen.

Bei einem anderen Abwehrtalent geht Bayer wohl leer aus: Laut ‚RMC‘ hat sich Olympique Lyon mit Paris St. Germain auf 7,5 Millionen Euro Ablöse für Noham Kamara (19) geeinigt. Leverkusen warb nach FT-Infos intensiv um den Innenverteidiger.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen
Wolfsburg
Jeanuël Merick Belocian
Tim Oermann

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Jeanuël Merick Belocian Jeanuël Merick Belocian
Tim Oermann Tim Oermann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert