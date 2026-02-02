Freigestellt: Belocian auf dem Sprung nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg zieht am heutigen Deadline Day neben Jonas Adjetey vom FC Basel noch eine weitere Defensivverstärkung an Land. Nach FT-Informationen hat Bayer Leverkusen seinem Verteidiger Jeanuël Belocian (20) die Freigabe erteilt. Es handelt sich um eine Leihe ohne Kaufoption. Belocian befindet sich auf dem Weg in die Autostadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leverkusen reagiert auf den Abgang mit dem Leihabbruch bei Tim Oermann (22). Dem ‚kicker‘ zufolge hat der Deutsche Meister von 2024 mittlerweile Sturm Graz davon überzeugt, diesem Vorgang zuzustimmen.

Bei einem anderen Abwehrtalent geht Bayer wohl leer aus: Laut ‚RMC‘ hat sich Olympique Lyon mit Paris St. Germain auf 7,5 Millionen Euro Ablöse für Noham Kamara (19) geeinigt. Leverkusen warb nach FT-Infos intensiv um den Innenverteidiger.