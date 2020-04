Offiziell: Storck verlässt Brügge

Der deutsche Trainer Bernd Storck verlässt den belgischen Erstligisten Cercle Brügge, sobald die Saison beendet ist. Das vermelden die Grün-Schwarzen offiziell. Klubchef Vincent Goemaere: „Cercle respektiert Bernds Entscheidung und wird sich nun darauf konzentrieren, einen neuen Trainer zu verpflichten, der das Team für die nächste Saison zusammenstellt und die sportliche Ausrichtung weiterentwickelt.“

Storck übernahm Cercle im Oktober vergangenen Jahres und sammelte 20 Punkte in 19 Ligapartien. Nach aktuellem Stand wird der 57-Jährige nicht noch einmal an der Seitenlinie stehen, da der Belgische Fußballverband die Saison wegen Corona vorzeitig abbrechen will. Das letzte Wort ist hier aber noch nicht gesprochen.