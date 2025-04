FCN: Emreli-Gespräche gestartet

Der 1. FC Nürnberg arbeitet daran, Mahir Emreli eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags schmackhaft zu machen. Laut dem ‚kicker‘ haben die Franken die Gespräche mit dem Lager des Angreifers aufgenommen. Sportdirektor Choti Chatzialexiou ist angetan von den jüngsten Leistungen des Linksfußes, der es unter Trainer Miroslav Klose nicht immer einfach hat: „Auf dem Betzenberg hat er gezeigt, warum wir ihn geholt haben.“ Gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:1) erzielte Emreli den vorentscheidenden Treffer zum 2:0.

Im Februar hatte der aserbaidschanische Nationalstürmer aufgrund seiner Rolle beim Club noch aktiv auf einen Abschied in Richtung Südkorea hingearbeitet. Am Ende stand jedoch die Entscheidung, die Saison mit dem FCN zu Ende zu spielen. Der 27-Jährige muss zu oft für seinen Geschmack auf der Bank Platz nehmen und spielte nur in 13 seiner 19 Ligaspielen von Beginn an (vier Treffer). Die Partie gegen den FCK war Emrelis erster Startelfeinsatz nach acht Spielen ohne Start. Im vergangenen Sommer war der Offensivspieler ablösefrei von Dinamo Zagreb gekommen.