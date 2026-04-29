Angebot für ablösefreien Robertson

Linksverteidiger Andrew Robertson hat nicht nur in der Premier League Verehrer. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, ist der Berater des Schotten nach Istanbul gereist und hat von Fenerbahce ein mündliches Angebot erhalten. Seit der Einigung mit Tottenham herrsche allerdings zwischen Fener und Robertson Funkstille.

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Fahrt aufnehmen könnte der Poker aber noch einmal, sollten die Spurs tatsächlich aus der Premier League absteigen. Robertson verlässt den FC Liverpool nach neun Jahren im Sommer ablösefrei. In dieser Saison verlor der 32-Jährige seinen Stammplatz an Milos Kerkez (22).