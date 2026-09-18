Adeyemi-Hype bei Barça | 60-Millionen-Zugang für Liverpool?

Adeyemi sorgt für Furore

Als der FC Barcelona im Sommer Karim Adeyemi für 22 Millionen Euro plus Boni von Borussia Dortmund loseiste, sorgte der Deal gleich doppelt für Verwunderung in Fußballdeutschland. Zum einen wegen der geringen Ablöse und zum anderen, weil Barça vermeintlich deutlich über der Kragenweite des 24-Jährigen lag. Doch der gebürtige Münchner straft derzeit alle Lügen. Die ‚Bild‘ berichtet von der „Adeyemi-Explosion“ und analysiert: „Seine Fähigkeiten kommen im Flick-System viel besser zur Geltung. Bei Barça ist er nicht mehr so unter dem Brennglas. Das war beim BVB komplett anders – häufig selbstverschuldet.“

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Barcelona hat die ersten sieben Pflichtspiele gewonnen und damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Und Adeyemi hat mit drei Toren und drei Vorlagen großen Anteil daran. Die spanischen Medien geraten nach dem 7:2-Sieg gegen Aufsteiger Racing Santander ins Schwärmen. „Adeyemi sorgt in Barcelona für Furore“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ und meint: „Die 22 Millionen Euro, die an Borussia gezahlt wurden, erscheinen den Barça-Fans bereits wie ein Schnäppchen. Er lächelt. Er rennt. Viel, ohne Pause. Er dribbelt, hat Spaß. Und das Camp Nou lässt sich davon anstecken.“ Die ‚as‘ schreibt: „Er spielt wie früher, zeigt aber Konstanz und trifft bessere Entscheidungen als je zuvor.“ Und die ‚Sport‘ berichtet, dass sich das Publikum in Barcelona „leidenschaftlich diesem sympathischen Spieler verschrieben hat“.

Liverpool will vorpreschen

Der Saisonstart in der Premier League ist beim FC Liverpool alles andere als glattgelaufen. In den ersten vier Partien holten die Reds lediglich einen Sieg und drei Unentschieden. Spielerisch will es einfach nicht laufen, vor allem aus dem Mittelfeld kommen zu wenig Impulse. Abhilfe soll offenbar ein Wintertransfer schaffen. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass die Nordengländer das niederländische Ausnahmetalent Kees Smit (20) verpflichten wollen. An dem Rechtsfuß, der im Mittelfeld von AZ Alkmaar Woche für Woche absolute Topleistungen abliefert, ist mittlerweile die komplette europäische Elite dran.

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Die Konkurrenz ist groß: „Zahlreiche Premier League-Vereine, darunter auch Liverpool, nutzten diese Woche die Gelegenheit, das niederländische Ausnahmetalent Kees Smit in England zu beobachten.“ Am Mittwoch gastierte Alkmaar in der Europa League beim AFC Sunderland (0:1). Trotz der Niederlage lieferte Smit „erneut eine beeindruckende Leistung ab“.

LFC-Coach Andoni Iraola sucht einen Mittelfeldspieler, der seine hohen Anforderungen an das Pressing erfüllen kann und ist laut ‚Teamtalk‘ von Smit, dessen mögliche Ablöseforderung auf etwa 60 Millionen Euro taxiert wird, begeistert. Auch die deutsche Nationalmannschaft, die in der Nations League am 24. September auf Oranje trifft, wird sich wohl davon überzeugen können. Derzeit wird laut ‚Telegraaf‘ damit gerechnet, dass Xavi, der neue niederländische Nationaltrainer, Smit nominieren und auch einsetzen wird.