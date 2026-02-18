Spielerrevolte: Benítez vor dem Aus

Rafa Benítez steht bei Panathinaikos Athen vor der Entlassung. Laut der englischen ‚Sun‘ ist der Grund die sportliche Entwicklung des Klubs, der in der griechischen Super League lediglich auf Platz fünf rangiert. Zudem seien weite Teile der Mannschaft mit der Arbeit des Trainers unzufrieden und hätten sich bereits über die Methoden des 65-Jährigen bei der Vereinsführung beschwert. Demnach gebe es vor den Spielen nicht genug taktische Analysen, dafür hat der ehemalige Liverpool-Coach in seinen 25 Spielen an der Seitenlinie bereits fünf unterschiedliche Spielsysteme ausprobiert – mit mäßigem Erfolg.

Benítez hat den Panathinaikos-Job erst im Oktober übernommen und einen ligainternen Rekordvertrag unterschrieben. Bis 2027 erhält der Spanier umgerechnet mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr. Laut dem griechischen Portal ‚Sport24‘ hat der Klub nun intern eine Deadline festgelegt, die nächsten beiden Spiele gegen Viktoria Pilsen am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League und in der Liga gegen OFI Kreta am Sonntag (15 Uhr) sollen über das Schicksal von Benítez entscheiden. Favorit auf die mögliche Nachfolge ist Igor Biscan, ein Ex-Spieler von Benítez beim FC Liverpool. Dieser trainierte zuletzt den katarischen Klub Ah Ahli und ist seit November vereinslos.