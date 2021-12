Newcastle-Interesse an Martial & Dzeko

Anthony Martial könnte sich im Winter auf Leihbasis Newcastle United anschließen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, befassen sich die Magpies mit dem französischen Angreifer, der die bisher lahmende Offensive des aktuellen Tabellen-Vorletzten beflügeln soll. In Newcastle sei man demnach gewillt, für eine halbjährige Leihe sieben Millionen Euro Leihgebühr zu berappen. Ein weiterer Kandidat im St. James’ Park ist laut dem Bericht Inter Mailands Edin Dzeko (35).

Unter der Anzeige geht's weiter

Martial kommt in dieser Saison im Old Trafford kaum zum Zug. Bisher stehen für den 26-Jährigen zehn Einsätze zu Buche, in denen ihm ein magerer Treffer gelang. Nachdem Newcastle jüngst von Investoren übernommen wurde, scheint Geld für den Klub aus dem Nordosten Englands keine Rolle mehr zu spielen. Die ‚Sun‘ berichtet auch, dass die anderen Premier League-Klubs aus genau diesem Grund eigentlich keine Spieler an die Magpies abgeben wollen, um den möglichen Aufstieg eines direkten Konkurrenten wenn nicht zu verhindern, so doch zumindest hinauszuzögern.