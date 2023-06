Barça ausgestochen: Portugal-Star Neves findet neuen Klub

Rúben Neves kehrt dem europäischen Vereinsfußball offenbar den Rücken. Wie ‚Relevo‘ berichtet, steht der 39-fache portugiesische Nationalspieler vor dem Transfer nach Saudi-Arabien zu Al Hilal. Die Verhandlungen zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem Klub aus Riad seien bereits weit fortgeschritten, eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro stehe im Raum.

In den Gesprächen gehe es nur noch um letzte Details. Neves selbst, der noch bis 2024 an die Wolves gebunden ist, stehe einem Transfer nach Saudi-Arabien offen gegenüber. Dem Bericht zufolge deutet vieles darauf hin, dass der Deal nach der aktuellen Länderspielpause abgeschlossen wird.

Barça geht leer aus

Damit geht der FC Barcelona leer aus. Mit den Katalanen soll sich Neves bereits seit mehreren Monaten einig sein, ein Transfer zog sich aber aufgrund der finanziellen Probleme des Klubs. Jorge Mendes, der Berater von Neves, hat laut ‚Relevo‘ in den vergangenen Wochen mehrfach mit Barça verhandelt, um eine Übereinkunft zu erzielen, die Blaugrana seien aber nicht in der Lage gewesen, ein Szenario aufzuzeigen, in dem ein Transfer möglich ist.

Al Hilal habe da in den Verhandlungen deutlich entschlossener agiert und sei bemüht gewesen, den Neves-Transfer schnell einzutüten. Wolverhampton, das lieber früher als später Nägel mit Köpfen machen will, kommt das entgegen.

Neves war 2017 vom FC Porto zu den Wolves gewechselt, stieg mit dem Klub aus den Midlands in die Premier League auf und war konstant einer der besten Spieler der Mannschaft. Insgesamt 253 Mal war der schussgewaltige Mittelfeldspieler für Wolverhampton im Einsatz.