Bayern-Zukunft: Neuer, Kane & Upamecano lassen aufhorchen

Mehrere Spieler des FC Bayern statteten am heutigen Sonntag Fanklubs des deutschen Rekordmeisters einen Besuch ab. Manuel Neuer (39), Harry Kane (32) und Dayot Upamecano (27) meldeten sich im Zuge dessen zu ihrer Zukunft und möglichen Vertragsverlängerungen zu Wort.

Neuer betonte, dass er einer Ausdehnung seines auslaufenden Vertrags „positiv“ gegenüberstehe. Der Torwart-Routinier wolle aber die kommenden Monate abwarten, die finale Entscheidung werde „Richtung Ende März, Anfang April“ fallen. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ ging zuletzt hervor, dass eine Verlängerung zumindest kein Selbstläufer ist.

Zuletzt fiel Neuer wegen eines Muskelfaserrisses aus. Der Weltmeister von 2014 erklärte, dass er „zuversichtlich“ sei, dass er bei der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) wieder im Kasten stehen werde.

Kane: „Verlängerung zu 100 Prozent möglich“

Auch Kane sprach über seine Bayern-Zukunft und unterstrich, wie wohl er sich in München fühlt. „Es ist natürlich klar, dass es viel Gerede jetzt geben wird über meinen Vertrag. Ich genieße es hier wirklich sehr. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Und Tage wie dieser verfestigen das, wenn ich die Unterstützung der Fans sehe“, antwortete der Engländer auf Nachfrage der ‚Bild‘.

Der Torjäger kann sich vorstellen, über das Vertragsende 2027 hinaus zu bleiben: „Das ist ganz sicher möglich, 100 Prozent. Es werden Gespräche geführt werden müssen. Das wird passieren. Mein Fokus ist jetzt auf dieser Saison. Aber es gibt momentan keinen Ort, wo ich lieber wäre.“

Upamecano hält sich bedeckt

Weitaus bedeckter hielt sich dagegen Upamecano. Der Innenverteidiger, dessen Arbeitspapier im Sommer ausläuft, erklärte: „Ich möchte nicht ins Detail gehen. Ich führe Gespräche mit Bayern, das ist alles, was ich sagen kann.“ Die Verhandlungen zwischen Bayern und dem Franzosen ziehen sich. Laut ‚Sky‘ fand kürzlich ein weiteres Treffen mit den Beratern des Abwehrspielers statt, der Durchbruch sei allerdings nicht gelungen.

Das Thema Ausstiegsklausel ist dabei ein Knackpunkt in den Gesprächen. Die Bosse denken darüber nach, Upamecanos Forderung einer bereits ab Sommer 2027 gültigen Exit-Option in Höhe von 65 Millionen Euro zu akzeptieren. Ein Wechsel zu Real Madrid ist Berichten zufolge vom Tisch.