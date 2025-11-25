Embolo im Winter schon wieder weg?

Der französische Erstligist Stade Rennes könnte Stürmer Breel Embolo im Winter schon wieder verlieren. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, will die AS Rom den 28-Jährigen unbedingt nach Italien lotsen. Die Giallorossi waren schon im Sommer interessiert, Embolo ging dann aber für 13 Millionen Euro von der AS Monaco nach Rennes.

Dort hat der Schweizer einen guten Start hingelegt. Nach zehn Spielen steht Embolo bei vier Treffern, zwei davon in den vergangenen beiden Partien. Der FC Schalke hatte vor der Saison 2016/17 26,5 Millionen an den FC Basel überwiesen und Embolo damit bis heute zum teuersten Neuzugang der Königsblauen gemacht. Über Borussia Mönchengladbach ging es zu den Monegassen, dann nach Rennes – und eventuell bald nach Rom.