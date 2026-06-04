Mit Dzeko & CR7: Die ältesten WM-Spieler der Geschichte

Alle vier Jahre findet eine Weltmeisterschaft statt. Viele Nationen setzen dabei auf Erfahrung und Spieler, die schon viele Jahre die Knochen für ihr Land hingehalten haben. Schon beim Auftakt werden gleich vier Akteure neu in die Top10 der ältesten Spieler der WM-Geschichte vordringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Essam El-Hadary (Ägypten): 45 Jahre & 161 Tage Faryd Mondragon (Kolumbien): 43 Jahre & drei Tage Roger Milla (Kamerun): 42 Jahre & 39 Tage Cristiano Ronaldo (Portugal): Beim ersten WM-Spiel 2026 41 Jahre & 132 Tage Pat Jennings (Nordirland): 41 Jahre & 0 Tage Guillermo Ochoa (Mexiko): Beim ersten WM-Spiel 2026 40 Jahre & 333 Tage Peter Shilton (England): 40 Jahre & 292 Tage Luka Modric (Kroatien): Beim ersten WM-Spiel 2026 40 Jahre & 281 Tage Dino Zoff (Italien): 40 Jahre & 133 Tage Edin Dzeko (Bosnien & Herzegowina): 40 Jahre & 87 Tage

Übrigens: In Manuel Neuer könnte auch ein Deutscher den Sprung in die Top10 schaffen. Der Torhüter des FC Bayern ist beim WM-Auftakt 40 Jahre & 79 Tage alt. Sollte er mit der DFB-Elf deutlich länger als Dzeko mit Bosnien & Herzegowina im Turnier bleiben, könnte er den Stürmer des FC Schalke im Verlaufe der WM aus der Rangliste schmeißen.