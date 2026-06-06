Barça: Olmo-Zukunft besiegelt?

Während in Spanien zuletzt vermehrt Gerüchte über einen möglichen Transfer von Dani Olmo aufkamen, macht sich der ehemalige Profi von RB Leipzig wohl keinerlei Gedanken dazu. Die ‚Marca‘ berichtet, dass der 28-jährige Spanier zu keinem Zeitpunkt mit einem Wechsel liebäugelt. Etwaige Vorstöße anderer Vereine, um das Interesse an einer Luftveränderung abzuklopfen, soll die Spielerseite ohne Zögern abgelehnt haben.

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Bis 2030 steht der offensive Mittelfeldspieler noch beim FC Barcelona unter Vertrag. Zeitnah wird in der Personalie dementsprechend kein Handlungsdruck entstehen. Ab der kommenden Saison wird Olmo zudem eine automatisch greifende Gehaltserhöhung bekommen.