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Vieira-Ersatz: HSV steigt in Transfer-Poker ein

Beim Hamburger SV zieht Fábio Vieira im Mittelfeld die Fäden. Die Klubbosse beschäftigen sich im Hintergrund aber schon mit einem möglichen Ersatz.

von Santi Aouna - seb_nonda - Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Martin Adeline im Einsatz für ESTAC Troyes @Maxppp

Für 20 Millionen Euro könnte der Hamburger SV eine Kaufoption im Leihgeschäft von Fábio Vieira auslösen. Dass der HSV derart ins finanzielle Risiko geht, um den 25-jährigen Portugiesen zu halten, ist schwer vorstellbar.

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Auch wenn Vieira einen Verbleib nicht ausschließt, müsste sich der FC Arsenal wohl auf ein erneutes Leihgeschäft einlassen, um das zu ermöglichen.

Transferduell mit Köln?

Um auf einen Verlust des Spielmachers vorbereitet zu sein, beobachten die HSV-Bosse nach FT-Informationen unter anderem auch Martin Adeline von ES Troyes AC. Der 22-jährige Franzose hat in der aktuellen Saison mit zehn Toren und elf Vorlagen in der Ligue 2 auf sich aufmerksam gemacht.

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Neben den Hamburger sind mit aber auch RC Lens und der FC Lorient an Adeline interessiert. Zudem enthüllte FT vor einiger Zeit, dass der 1. FC Köln den spielstarken und torgefährlichen Rechtsfuß ebenfalls auf dem Zettel hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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