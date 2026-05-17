Vieira-Ersatz: HSV steigt in Transfer-Poker ein

Für 20 Millionen Euro könnte der Hamburger SV eine Kaufoption im Leihgeschäft von Fábio Vieira auslösen. Dass der HSV derart ins finanzielle Risiko geht, um den 25-jährigen Portugiesen zu halten, ist schwer vorstellbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch wenn Vieira einen Verbleib nicht ausschließt, müsste sich der FC Arsenal wohl auf ein erneutes Leihgeschäft einlassen, um das zu ermöglichen.

Transferduell mit Köln?

Um auf einen Verlust des Spielmachers vorbereitet zu sein, beobachten die HSV-Bosse nach FT-Informationen unter anderem auch Martin Adeline von ES Troyes AC. Der 22-jährige Franzose hat in der aktuellen Saison mit zehn Toren und elf Vorlagen in der Ligue 2 auf sich aufmerksam gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Hamburger sind mit aber auch RC Lens und der FC Lorient an Adeline interessiert. Zudem enthüllte FT vor einiger Zeit, dass der 1. FC Köln den spielstarken und torgefährlichen Rechtsfuß ebenfalls auf dem Zettel hat.