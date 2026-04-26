Neuer Stürmer: Köln legt sich fest

Für die kommende Spielzeit will sich der 1. FC Köln in vorderster Reihe verstärken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schauen sich die Domstädter nach neuen Lösungen für die Stürmer-Position um. Dem Bericht zufolge besteht der Transferwunsch des FC unabhängig von der Zukunft von Shootingstar Said El Mala (19).

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Neben Ragnar Ache (27), der aktuell ausfällt, fehlt Köln ein echter Neuner im Kader, wie sich auch im Derby gegen Bayer Leverkusen (1:2) zeigte, als man diverse Chancen liegen ließ. In der nächsten Saison soll das anders sein. Konkrete Namen sind noch nicht im Umlauf.