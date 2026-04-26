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Neuer Stürmer: Köln legt sich fest

von Tom Kunze - Quelle: Bild
Thomas Kessler steht beim 1. FC Köln in der Verantwortung @Maxppp
Köln 1-2 Leverkusen

Für die kommende Spielzeit will sich der 1. FC Köln in vorderster Reihe verstärken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schauen sich die Domstädter nach neuen Lösungen für die Stürmer-Position um. Dem Bericht zufolge besteht der Transferwunsch des FC unabhängig von der Zukunft von Shootingstar Said El Mala (19).

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Neben Ragnar Ache (27), der aktuell ausfällt, fehlt Köln ein echter Neuner im Kader, wie sich auch im Derby gegen Bayer Leverkusen (1:2) zeigte, als man diverse Chancen liegen ließ. In der nächsten Saison soll das anders sein. Konkrete Namen sind noch nicht im Umlauf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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