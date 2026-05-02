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Premier League

Sadiki-Poker: Neue Konkurrenz für Chelsea

von Tom Kunze - Quelle: Caught Offside
1 min.
Thierno Barry (r.) grätscht Noah Sadiki (l.) um @Maxppp

Der FC Chelsea bekommt ernsthafte Konkurrenz im Poker um eine Sommer-Verpflichtung von Noah Sadiki. Wie ‚Caught Offside‘ berichtet, haben auch die Premier League-Konkurrenten Tottenham Hotspur und der FC Arsenal ein Auge auf den 21-jährigen Mittfeldspieler vom AFC Sunderland geworfen. Bereits vor Kurzem war durchgesickert, dass auch Manchester United die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt hat.

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Sadiki gehört in der laufenden Spielzeit zu den absoluten Leistungsträgern der Black Cats. Alleine in der Premier League kommt der Kongolese auf 29 Einsätze, in denen er eine Vorlage verbuchte. In Sunderland steht der Rechtsfuß zwar erst seit seinem Wechsel für 17 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise im vergangenen Sommer unter Vertrag, aufgrund der namhaften Interessenten könnte ein Abgang nach nur einem Jahr aber durchaus zum Thema werden. In Sunderland ist das Arbeitspapier des 18-fachen Nationalspielers noch bis 2030 datiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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