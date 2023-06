Transfer-Verkündung: Bayer-Neuzugang Grimaldo sauer

Alejandro Grimaldo ist unzufrieden darüber, wie sein Transfer zu Bayer Leverkusen kommuniziert wurde. „Das hat mir nicht gefallen. Ich wusste nicht, dass es so laufen würde“, so der Neuzugang der Werkself gegenüber Vereinsmedien von Benfica Lissabon. Die Werkself hatte die Verpflichtung des 27-jährigen Linksverteidigers Mitte Mai offiziell bekanntgegeben, Benfica steckte da noch mitten in der entscheidenden Phase der Meisterschaft.

Der Spanier fährt fort: „Ich hatte dort unterschrieben, was mein gutes Recht ist, aber ich verstehe nicht, warum das so schnell an die Öffentlichkeit gelangt ist. Ich habe auch mit dem Trainer (Roger Schmidt, Anm. d. Red.) darüber gesprochen und ihm erklärt, warum das alles so passiert ist. Ich verstehe, dass die Fans sauer auf mich sind, aber ich wusste nicht, dass es so passieren würde.“ Auch Roger Schmidt hatte Bayer bereits kritisiert: „Meiner Meinung nach war das komplett unnötig. Dass er geht, ist okay, aber nicht auf diese Art und Weise.“

