Griezmann ist zurück | Italienischer Baby Boom

Griezmann ist zurück

Sein Transfer vom FC Barcelona zu Atlético Madrid war der spektakulärste des Deadline Day. Seit dem gestrigen Mittwoch ist Antoine Griezmann nun endgültig bei den Rojiblancos angekommen. Die Präsentation des Stürmers ist natürlich Thema in allen großen spanischen Medien. „Griezmann: ‚Atlético ist der beste Ort‘“, titelt die ‚Marca‘, „‚Ich wollte unbedingt zurück‘“, die ‚as‘. Die in Barcelona ansässige ‚Sport‘ bleibt da sachlicher. „Griezmann kehrt zu Atlético zurück“, heißt es auf der ersten Seite der Zeitung.

Baby Boom in Italien

Die italienischen Tifosi freuten sich am gestrigen Mittwoch über den nächsten Sieg. 5:0 gewann die Squadra Azzurra gegen Litauen. Moise Kean (21) von Juventus Turin traf doppelt, während Giacomo Raspadori (21) von US Sassuolo sein Debüttreffer im Trikot der Nationalmannschaft gelang. „Baby Boom“, schreibt deshalb der ‚Corriere dello Sport‘ über die beiden Youngster, die bei Italiens EM-Erfolg nicht Teil des Kaders waren.

„Kriegsmüde“ Engländer

Weniger gut verlief das jüngste Länderspiel für die englischen Three Lions. Nur 1:1 spielte der EM-Finalist gegen Polen. „Kriegsmüde“, beschreiben der ‚Daily Star‘ und der ‚Daily Mirror‘ die Leistung der Nationalmannschaft in Anlehnung an „Warsaw“, dem englischen Ausdruck für Warschau, wo die Partie am gestrigen Mittwoch stattfand.