Verein informiert: Raphinha denkt an Barça-Abschied

Eigentlich sollten alle im und um den Klub beim FC Barcelona derzeit bester Dinge sein. Noch an diesem Wochenende können die Katalanen die Verteidigung der spanischen Meisterschaft eintüten. Doch die Bosse um Trainer Hansi Flick machen sich Sorgen um einen ihrer wichtigsten Leistungsträger.

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Raphinha, der sich laut der ‚Sport‘ „in einer Phase der Selbstreflexion befindet, hat dem Verein seine existenziellen Zweifel bezüglich seiner Zukunft mitgeteilt“. Derzeit sei es offen, ob er in der kommenden Saison weiter für die Katalanen spielen werde.

Mental mitgenommen

Die Zweifel des Angreifers hätten nichts mit internen Problemen zu tun und seien vielmehr persönlicher Natur. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison ein Kandidat für den Ballon d’Or gewesen ist, konnte in dieser Spielzeit nicht auf dem gleichen Niveau spielen – schuld sind mehrere Verletzungen und Rückfälle, die Raphinha immer wieder zurückgeworfen haben. Dazu komme ein immer größerer Druck, den er in jeder Reha verspüre.

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„Die Folge davon ist, dass er 19 Spiele verpasst hat. Und das hat ihn mental mitgenommen“, so die ‚Sport‘. Aktuell fällt Raphinha mit einer Oberschenkelverletzung aus, die er sich im Länderspiel der Brasilianer gegen Frankreich (1:2) zugezogen hat.

Barça hofft & Saudi-Klubs lauern

Barça-Trainer Hansi Flick zähle weiter auf seinen Führungsspieler, der Klub gibt Raphinha die Zeit, die er braucht. Eine Entscheidung wird nicht vor dem Saisonende erwartet. Intern herrsche jedoch die Überzeugung, dass diese im Sinne der Katalanen ausfalle, so die ‚Sport‘. Immerhin wolle er mit dem Klub noch die Champions League gewinnen.

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Sollte er sich jedoch nicht in der Lage sehen, für Barcelona weiter auf Torejagd zu gehen, mangelt es nicht an Interessenten. Drei Vereine aus Saudi-Arabien sind dem Vernehmen nach jederzeit bereit, ein offizielles Angebot für den Linksfuß auf den Tisch zu legen.