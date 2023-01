Konkurrenz für Hoffenheim: Reine-Adélaïde sagt Troyes zu

Die TSG Hoffenheim könnte bei Jeff Reine-Adélaïde leer ausgehen. Wie die französische FT-Partnerseite Foot Mercato berichtet, steht ES Troyes AC in konkreten Verhandlungen mit Olympique Lyon über einen Transfer des Mittelfeldspielers. Eine Einigung zwischen beiden Vereinen steht derzeit aber noch aus.

Troyes würde Reine-Adélaïde gerne ausleihen, in diesem Zuge will der Ligue 1-Klub eine Kaufoption in den Deal einbauen. Der 25-Jährige hat mit Blick auf einen Wechsel zu Troyes schon seine Zustimmung erteilt. Sollte der Deal über die Bühne gehen, hätte Hoffenheim das Nachsehen. Die Kraichgauer bemühen sich nach FT-Informationen um einen sofortigen Winter-Transfer. Ebenfalls interessiert sind der FC Sevilla und der SCO Angers.

