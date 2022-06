ManCity hat Tierney im Visier

Auf der Suche nach einer Verstärkung für die linke Abwehrseite hat Manchester City einen weiteren Kandidaten auf der Einkaufsliste. Laut ‚The Scotsman‘ ist Kieran Tierney vom FC Arsenal ins Blickfeld des englischen Meisters gerückt. Der 25-jährige Schotte wäre die Alternative zu Marc Cucurella (23) von Brighton & Hove Albion.

Tierney war 2019 für 27 Millionen Euro von Celtic Glasgow zu den Gunners gewechselt. In der abgelaufenen Saison war der Linksverteidiger gesetzt, ehe er sich im März eine schwere Knieverletzung zuzog. In den zurückliegenden Monaten wurde der schottische Nationalspieler unter anderem auch mit dem FC Barcelona sowie Real Madrid in Verbindung gebracht.