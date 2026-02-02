Menü Suche
Bayern gibt Dalpiaz ab

von Luca Hansen - Quelle: acmilan.com
Tom Bischof, Magnus Dalpiaz und Lennart Karl im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Magnus Dalpiaz wird fortan für den AC Mailand auflaufen. Das ist dem offiziellen Transferregister der Serie A zu entnehmen. Die Rossoneri leihen den Rechtsverteidiger mit Kaufoption aus, der FC Bayern München hat sich dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption gesichert.

Der 18-Jährige war Stammspieler in der Reserve des Rekordmeisters. Im San Siro will Dalpiaz nun durchstarten.

