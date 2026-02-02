Bundesliga
Bayern gibt Dalpiaz ab
@Maxppp
Magnus Dalpiaz wird fortan für den AC Mailand auflaufen. Das ist dem offiziellen Transferregister der Serie A zu entnehmen. Die Rossoneri leihen den Rechtsverteidiger mit Kaufoption aus, der FC Bayern München hat sich dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption gesichert.
Der 18-Jährige war Stammspieler in der Reserve des Rekordmeisters. Im San Siro will Dalpiaz nun durchstarten.
