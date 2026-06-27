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25 Millionen: ManCity holt Detourbet

von Fabian Ley - Quelle: estac.fr
1 min.
Mathys Detourbet dribbelt seinem Gegenspieler davon @Maxppp

Mathys Detourbet verlässt Jugendklub ES Troyes AC. Der Ligue 1-Aufsteiger teilt offiziell mit, dass sich Manchester City die Dienste des 19-jährigen Flügelspielers gesichert hat. Die Skyblues überweisen dem Vernehmen nach inklusive Boni 25 Millionen Euro an den französischen Verein, der ebenfalls Mitglied der City Football Group ist.

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In der kommenden Saison wird Detourbet allerdings wohl nicht das City-Trikot tragen. Der Youngster steht vor einer Leihe zur AS Monaco. Dem französischen U19-Nationalspieler gelangen in der abgelaufenen Ligue 2-Saison drei Tore und sechs Vorlagen in 33 Einsätzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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