25 Millionen: ManCity holt Detourbet

Mathys Detourbet verlässt Jugendklub ES Troyes AC. Der Ligue 1-Aufsteiger teilt offiziell mit, dass sich Manchester City die Dienste des 19-jährigen Flügelspielers gesichert hat. Die Skyblues überweisen dem Vernehmen nach inklusive Boni 25 Millionen Euro an den französischen Verein, der ebenfalls Mitglied der City Football Group ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐯𝐨𝐥 💙



Après avoir fait toutes ses classes à l’ESTAC, 𝗠𝗮𝘁𝗵𝘆𝘀 𝗗𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿𝗯𝗲𝘁 poursuit son chemin vers Manchester City.



Un symbole fort du travail de formation du club, et une immense fierté pour toute la… pic.twitter.com/YXvoF633Ad — ESTAC Troyes (@estac_officiel) June 27, 2026

In der kommenden Saison wird Detourbet allerdings wohl nicht das City-Trikot tragen. Der Youngster steht vor einer Leihe zur AS Monaco. Dem französischen U19-Nationalspieler gelangen in der abgelaufenen Ligue 2-Saison drei Tore und sechs Vorlagen in 33 Einsätzen.