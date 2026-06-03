Einst 85 Millionen: Vlahovic verlässt Juve

Nach viereinhalb Jahren zieht es Torjäger Dusan Vlahovic weg von Juventus Turin. Der Bericht von Gianluca Di Marzio, wonach die endgültige Entscheidung gefallen ist, deckt sich mit anderen italienischen Medienberichten. Da der Kontrakt des 26-Jährigen Ende Juni ausläuft, verlässt er Turin ablösefrei.

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Letztlich konnten sich Spieler und Verein nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Die Bianconeri hatten sechs anstelle der bisherigen zwölf Millionen Euro geboten. Das war dem Serben, der 2022 für über 85 Millionen Euro vom AC Florenz gekommen war, offenbar zu wenig. Auch der FC Bayern beschäftigt sich mit dem Linksfuß.