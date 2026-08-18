Neues Angebot & Wunschspieler: Werders Plan mit den Coulibaly-Millionen

Zum Wochenstart nahmen die Gerüchte um einen Abgang von Karim Coulibaly (19) wieder an Fahrt auf. Das Abwehrjuwel des SV Werder Bremen wird unter anderem umgarnt von Sporting Lissabon und Nottingham Forest, besonders intensiv bemüht sich jedoch Racing Straßburg um einen Transfer des deutschen U21-Nationalspielers.

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Nachdem der Ligue 1-Klub mit zwei Angeboten abgeblitzt war, ist laut der ‚Bild‘ nun die dritte und letzte Offerte an der Weser eingetroffen. Straßburg biete 20 Millionen Euro fix, durch Boni und Weiterverkaufsbeteiligung könne die Summe auf über 25 Millionen ansteigen. Wie Werder auf das verbesserte Angebot reagiert, ist noch offen. Im Falle des Coulibaly-Verkaufs würde eine andere Personalie bei den Grün-Weißen offenbar wieder besonders heiß werden.

Thioune wünscht sich Puertas

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge möchte Werder mit den Millionen-Einnahmen die Verpflichtung von Cameron Puertas (28) forcieren. Der letztjährige Leihprofi sei der Wunschspieler von Cheftrainer Daniel Thioune. Auch der Mittelfeldspieler selbst wolle liebend gerne weiter mit der Raute auf der Brust auflaufen.

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Noch rückt Puertas‘ aktueller Arbeitgeber Al Qadsiah allerdings nicht von seiner Preisvorstellung von zehn Millionen Euro ab. Eine Kaufoption in dieser Höhe hatten die Bremer bereits verstreichen lassen. Mit dem neuen Geld auf dem Konto könnte aber Bewegung in den Ablösepoker mit dem Saudi-Klub kommen.

Neben Puertas will der Bundesligist auch noch einen neuen Rechtsverteidiger finanzieren. Die Kader-Baustelle im Sturm hat Werder mit den Leihen von Eren Dinkci (24/SC Freiburg) und Niclas Füllkrug (33/West Ham United) geschlossen.