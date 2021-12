Gladbach bindet Beyer langfristig

Jordan Beyer (21) bleibt langfristig bei Borussia Mönchengladbach. Der Innenverteidiger hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängert. Sportdirektor Max Eberl schwärmt: „Er ist ein großes Abwehrtalent und hat sich inzwischen in der Mannschaft festgebissen, bis er sich leider verletzt hat.“

Beyer war als 15-Jähriger in den Nachwuchs der Fohlen gewechselt. Unterbrochen wurde seine Zeit am Niederrhein seither nur von einer Ausleihe zum Hamburger SV in der Rückrunde der Saison 2019/20.

Beyer, bis zu seiner Verletzung Ende Oktober in sieben Saisonspielen für Gladbach im Einsatz, erklärt, es sei „einfach schön, weiterhin bei meinem Herzensverein spielen zu dürfen. Bei dem Verein, bei dem ich groß geworden bin, seit der Jugend spiele und von dem ich Fan war. Für mich gibt es im Moment nichts Schöneres als das.“

Nicht immer war Beyer während seiner Zeit bei der Borussia gefragt: „Es waren ein paar schwere Momente dabei, auch vor der Saison.“ Nun ist der Rechtsfuß „umso glücklicher, dass es […] so gekommen ist und sich die Arbeit ausgezahlt hat und am Ende auch in Spielzeit sichtbar geworden ist.“