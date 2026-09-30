Der Bankplatz für Cristiano Ronaldo im Nations League-Spiel von Portugal gegen Norwegen (2:1) schlägt weiter hohe Wellen. Trainer Jorge Jesus sah sich deshalb auf der heutigen Pressekonferenz dazu genötigt, auf den Tisch zu hauen: „Kein Spieler wird meine Entscheidungen ändern. Weder er noch sonst jemand im Fußball. Weder irgendein Präsident. Niemals, null.“ Die Situation mit dem 41-jährigen Superstar sei außerdem ein „Problem, das keines war“.

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„Sie haben mich gezwungen, mit Cris über eine Sache zu sprechen, die keine war. In Portugal redet man so viel darüber, dass wir es besprechen mussten. Ich verstand nicht, was los war. Es gab nichts zu sagen“, erklärt der Coach. Auch Ronaldo habe keinen Grund für eine ausgiebige Aussprache gesehen. „Er hat zu mir gesagt: ‚Ich bin hier, damit du entscheidest. Du willst, dass ich spiele, dann spiele ich. Du willst, dass ich auf der Bank sitze, dann gehe ich auf die Bank‘“, beschreibt Jesus den Austausch mit CR7.

Streik oder kein Streik?

‚A Bola‘ hatte berichtet, dass sich Ronaldo nach dem Spiel gegen die Norweger wortlos aus dem Staub gemacht hat. Am nächsten Tag absolvierte der Superstar lediglich eine Einheit im Kraftraum und stand nicht mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz in Malmö. Jesus erklärte, dass dies abgesprochen war und Ronaldo nicht abgelehnt hatte, zu trainieren. Der portugiesische Radiosender ‚RTP‘ hatte zuvor suggeriert, Ronaldo habe sich der Einheit eigenständig entzogen.

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Sogar Präsident Pedro Proença flog ein, um die Situation mit Jesus und Ronaldo zu besprechen. Dem Coach zufolge war das Thema nach einem Abendessen schnell abgehakt: „Der Präsident ist gekommen, das ist klar, er muss bei der Mannschaft sein. Angesichts all dessen, was in Portugal geredet wurde, wollte er wissen, was passiert ist. Aber nach dem Abendessen hatten wir schon ein Problem geklärt, das keines war.“

Ronaldo verpasst erneut das Training

Einen Haken können alle Beteiligten aber nicht hinter die Sache machen. Während sein Trainer gegenüber den Journalisten ankündigte, dass Ronaldo ab sofort wieder mit dem Team trainiert, verließ dieser das Stadion in Kopenhagen und war entgegen der Aussage des Übungsleiters nicht anwesend bei der Mannschaft. Laut ‚A Bola‘ ist Ronaldos Privatjet bereits auf dem Weg, um ihn aus Dänemark abzuholen.