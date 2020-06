Schick-Poker: Roma verärgert über Leipzig

Gianluca Petrachi hat sich zur Situation um Patrik Schick geäußert. In einem Interview mit ‚Sky‘ erklärt der Sportdirektor der AS Rom: „Er ist ein Spieler, für den Leipzig eine Kaufoption hat, datiert auf Mitte Juni, aber sie zögern noch herauszufinden, was zu tun ist. Und nicht, weil sie nicht den Weg und die Möglichkeit dazu hätten. Sie werden versuchen, einen Rabatt zu bekommen, aber wir sind nicht hier, um zu betteln. Er gehört zu den Spielern, die einen Markt haben, wenn er nicht in Leipzig bleibt. Es wurde schon angefragt.“

Der Tscheche ist derzeit von den Giallorossi an RB Leipzig verliehen. Dort spielt er eine gute Rolle und soll dauerhaft unter Vertrag genommen werden. Sportdirektor Markus Krösche erhofft sich jedoch, die Kaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro aufgrund der Marktsituation neu verhandeln zu können. Allzu viel Risiko sollten die Leipziger laut Petrachi aber nicht gehen.