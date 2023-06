Saudi-Klubs wollen auch Gündogan

Im Zuge der aktuellen Transferoffensive der saudi-arabischen Liga ist auch Ilkay Gündogan ins Visier geraten. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, zeigen mehrere Vereine aus der Saudi Pro League Interesse am deutschen Nationalspieler. Hochdotierte Vertragsangebote für den 32-Jährigen seien in Arbeit. Auch der FC Arsenal, der FC Barcelona und Borussia Dortmund beschäftigen sich mit Gündogan. Manchester City hofft derweil auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags.

Sollte sich der Mittelfeldspieler für einen Wechsel nach Saudi-Arabien entscheiden, wäre er der nächste Star, der sich im Herbst der Karriere für ein Engagement in dem Wüstenstaat entscheidet. Cristiano Ronaldo (38) wechselte bekanntlich nach der WM zu Al Nassr, Karim Benzema (35) unterschrieb am gestrigen Dienstag bei Al Ittihad. Auch N’Golo Kanté (32) wird mit dem Klub in Verbindung gebracht.

