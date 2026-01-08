Ter Stegen-Abschied: Gespräche schreiten voran

Der Schock saß tief, als der FC Barcelona vorgestern mitteilte, dass Marc-André ter Stegen mit Kniebeschwerden das Trainingslager in Saudi-Arabien abbrechen musste. Ein Wechsel im Januar drohte zu platzen. Doch Deco bestätigt nun, dass sich das „ungute Gefühl“ von ter Stegen als unbegründet erwies. Eine Verletzung liegt nicht vor, ter Stegen ist also fit und einsatzbereit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das freut vor allem den FC Girona. Die Katalanen baggern seit Tagen am deutschen Nationaltorhüter. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, stellt der kurze Schock über eine Verletzung kein Problem dar, noch immer will Girona ter Stegen unbedingt verpflichten.

Beim 17. der La Liga wäre ter Stegen direkt Stammkraft, er müsse dem Transfer nur noch zustimmen. Barcelona und Girona sind sich laut der spanischen Zeitung längst einig, Girona müsste nur einen kleinen Teil des Gehalts übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es hängt also alles am 33-Jährigen. Hebt er den Daumen, geht der Transfer durch. Der Wechsel innerhalb der spanischen Liga wäre für ter Stegen wohl der letzten Strohhalm, um noch auf dem WM-Zug aufzuspringen. Julian Nagelsmann hatte ursprünglich mit dem ehemaligen Gladbacher als Nummer eins geplant. Ohne Spielpraxis scheint der Platz zwischen den Pfosten allerdings verloren.