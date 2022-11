Entscheidung gegen PSG: Simakan bestätigt Gespräche

Nur allzu gern hätte Paris St. Germain sich im vergangenen Transferfenster die Unterschrift von Mohamed Simakan gesichert. Erste Sondierungsgespräche fanden statt, RB Leipzig legte ein hohes Preisschild von mindestens 40 Millionen Euro für den 22-jährigen Innenverteidiger fest.

Simakan bestätigt nun im Interview mit der ‚L’Équipe‘: „Luis Campos (Kaderplaner bei PSG, Anm. d. Red.) hat mit meinen Beratern gesprochen, das stimmt. Sie waren interessiert.“ Einen Transfer gab es bekanntlich nicht – auch, weil Simakan selbst nicht restlos von diesem Schritt überzeugt war.

Der junge Franzose, erst im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro aus Straßburg gekommen, erklärt: „Stabilität ist für mich wichtig. Wir haben mit den Verantwortlichen eine gemeinsame Entscheidung getroffen, nämlich die zu bleiben. Ich bin zufrieden, weil ich denke, dass Leipzig im Moment der Ort ist, an dem ich mich am wohlsten fühle.“

„Jemand, der weiß, wo er hin will“

In der Leipziger Abwehr ist Simakan gesetzt, stellt seine Qualitäten in dieser Saison nicht nur im Zentrum, sondern auch auf rechts unter Beweis. Bei den Sachsen steht er, der jemand sei, „der weiß, wo er hin will“, noch bis 2026 unter Vertrag. Der nächste Karriereschritt könnte also auch noch eine Weile auf sich warten lassen.

Schließlich sehe er sich ohnehin noch nicht als einen der großen Spieler, so Simakan: „Manche haben zehn Jahre im Fußball verbracht. Ich hingegen bin auf meinem Weg und das Ziel ist es, ein großer Spieler zu werden. Ich arbeite daran. Dafür muss man in jedem Spiel Verantwortung übernehmen, ein taktischer und mentaler Anführer für die Mannschaft sein. Und das muss man in den größten Vereinen der Welt tun.“