Rekordtransfer: TSG holt Rots

Im Alter von nur 20 Jahren zählte Mats Rots in der vergangenen Saison bei Twente Entscheide schon zu den absoluten Leistungsträgern. An allen 34 Spieltagen stand der Linksverteidiger von Beginn an auf dem Rasen, steuerte insgesamt vier Tore und vier Vorlagen bei.

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Klar, dass Interessenten nicht lange auf sich warten ließen. Den Zuschlag bekommt jetzt die TSG Hoffenheim. Dort hat der niederländische U21-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag unterzeichnet, der Medienberichten zufolge bis 2031 datiert ist. Dem Vernehmen nach werden inklusive Boni bis zu 16 Millionen Euro fällig, zudem sichert sich Twente eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Tadic abgelöst

Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker sagt über den Neuzugang: „Mats Rots ist ein Außenverteidiger moderner Prägung. Er bringt sauberes Passspiel, eine gute Dynamik und hohe Offensivqualität mit. Zugleich ist Mats mit einer passenden Körperlichkeit für den defensiven Zweikampf ausgestattet und gibt uns mit seiner Vielseitigkeit mehrere Varianten im Aufbauspiel.“

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Rots selbst erklärt: „Es war mein absoluter Wunsch, zur TSG Hoffenheim und damit in eine der drei europäischen Top-Ligen zu wechseln. Ich bekomme hier die Möglichkeit, mein Talent unter besten Bedingungen voll zu entfalten und weitere Entwicklungsschritte zu gehen. Die TSG ist bekannt dafür, junge Spieler zu fördern und nachhaltig auf ein noch höheres Niveau zu bringen.“

Für Twente geht Rots als teuerster Verkauf aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein. Bislang stand beim niederländischen Erstligisten in dieser Kategorie Dusan Tadic (37) an der Spitze. Er war 2015 für 14 Millionen zum FC Southampton gewechselt.