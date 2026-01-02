Paris bietet für Uduokhai

Auch der Paris FC mischt offenbar im Rennen um Felix Uduokhai mit. Laut dem türkischen Transferjournalisten Yagiz Sabuncuoglu hat der ambitionierte Ligue 1-Aufsteiger sogar schon ein konkretes Angebot für den 28-jährigen Innenverteidiger von Besiktas abgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Istanbulern ist der Linksfuß nur Reservist, sodass eine Trennung im Winter von allen Seiten angestrebt wird. Auch mehrere Bundesliga-Anfragen sollen Uduokhai vorliegen, zuletzt wurde Union Berlin Interesse nachgesagt. Sein Vertrag am Bospurus läuft noch bis 2027.