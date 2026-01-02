Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Paris bietet für Uduokhai

von Fabian Ley - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Felix Uduokhai im Zweikampf @Maxppp

Auch der Paris FC mischt offenbar im Rennen um Felix Uduokhai mit. Laut dem türkischen Transferjournalisten Yagiz Sabuncuoglu hat der ambitionierte Ligue 1-Aufsteiger sogar schon ein konkretes Angebot für den 28-jährigen Innenverteidiger von Besiktas abgegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Istanbulern ist der Linksfuß nur Reservist, sodass eine Trennung im Winter von allen Seiten angestrebt wird. Auch mehrere Bundesliga-Anfragen sollen Uduokhai vorliegen, zuletzt wurde Union Berlin Interesse nachgesagt. Sein Vertrag am Bospurus läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Süper Lig
Paris
Beşiktaş
Felix Uduokhai

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Süper Lig Süper Lig
Paris Logo Paris FC
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Felix Uduokhai Felix Uduokhai
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert