Messis „historischer Moment“ | Depay rettet schwaches Barça

Messi-Debüt in aller Munde

Alle, die es mit dem FC Barcelona halten, dürfte am gestrigen Abend die harte Realität eingeholt haben. Lionel Messi im Trikot von Paris St. Germain: Ein ungewohntes Bild, an das man sich nach 16 Jahren bei den Blaugrana zunächst noch gewöhnen muss. „Für die Geschichtsbücher“, titelt die ‚L’Équipe‘. Die Madrider Zeitung ‚as‘ schlägt in eine ähnliche Kerbe und berichtet von einem „historischen Moment“ – ein kleiner Seitenhieb in Richtung Katalonien.

Pogba im „Glück“

In England wird über eine strittige Schiedsrichterentscheidung diskutiert. Bei der gestrigen Partie zwischen Manchester United und den Wolverhampton Wanderers ging Paul Pogba vor dem spielentscheidenden 1:0 durch Mason Greenwood in der 80. Minute rustikal in den Zweikampf mit Rúben Neves. Schiedsrichter Mike Dean entschied auch nach Konsultation des VAR nicht auf Foulspiel – aus Sicht der ‚Sun‘ „Glück“ für United und den französischen Mittelfeldspieler. Die ‚Daily Mail‘ postet gar ein Foto von Pogbas Sohle und fragt lakonisch: „Wie soll das kein Foul gewesen sein“?

„Memphis again“

Memphis Depay hat nicht lange gebraucht, um sich beim FC Barcelona zu akklimatisieren. „Memphis again“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ in Bezug auf seinen zweiten Liga-Treffer in Folge gegen den FC Getafe (2:1) am gestrigen Abend. Abgesehen von der starken Leistung des 27-Jährigen ließ die Leistung der Katalanen jedoch zu wünschen übrig. „Es gibt noch einiges zu tun“, bewertet die ‚L'Esportiu‘ Barças Auftritt eher negativ. Das Fehlen von Lionel Messi machte sich insbesondere im Offensivspiel deutlich bemerkbar.