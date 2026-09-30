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80-Millionen-Klausel: Barça will Fresneda

von Dominik Sandler - Quelle: Sport
Iván Fresneda (l.) im Zweikampf @Maxppp

Der FC Barcelona unternimmt einen erneuten Anlauf bei Rechtsverteidiger Iván Fresneda. Wie die ‚Sport‘ berichtet, will Sportdirektor Deco beim 22-Jährigen im Januar einen Anlauf wagen. Hintergrund ist, dass Alejandro Balde (22) und Jules Koundé (27) die Blaugrana dann verlassen könnten.

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Der in Madrid geborene Fresneda wäre schon vor drei Jahren beinahe zu den Katalanen gewechselt, spielt inzwischen aber bei Sporting Lissabon. Die Ausstiegsklausel beträgt 80 Millionen Euro, aktuell wollen die Portugiesen den bis 2028 laufenden Vertrag verlängern. Auch bei Real Madrid war Fresneda im Sommer im Gespräch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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