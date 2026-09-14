Karim Benzema (38) scheint kein besonders heißes Thema bei Bayer Leverkusen zu sein. Auf entsprechende Nachfrage der ‚Bild‘ lässt Geschäftsführer Sport Simon Rolf lediglich verlauten: „Unser Kader steht.“

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Zuvor berichtete der ‚DZfoot‘-Journalist Ilyes Kaddouri, es bestehe Kontakt zwischen Bayer und Benzema. Interessant außerdem: Der vereinslose Stürmer folgt auf seinem Instagram seinen Ex-Klubs, aber auch dem Bundesligisten aus dem Rheinland.