Siebter Neuzugang: Eintracht bietet auch für Chérif

Nachdem die Verpflichtungen von Mittelstürmer Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg) und Flügelflitzer Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21/TSG Hoffenheim) bereits offiziell vermeldet wurden, sickerte am heutigen Freitagnachmittag durch, dass Eintracht Frankfurt wohl auch Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest) an Bord holen wird. Der Angreifer soll per Leihe mit Kaufoption in Höhe von rund 25 Millionen Euro kommen. Er wäre Winter-Zugang Nummer sechs am Main. Doch damit offenbar nicht genug.

Laut Sacha Tavolieri haben die Hessen am gestrigen Donnerstag ein Angebot für Sturm-Juwel Sidiki Chérif (19) abgegeben. Dem Transferjournalisten zufolge offeriert der Bundesligist dem französischen Erstligisten SCO Angers eine Leihe mit Kaufverpflichtung. Die Eintracht glaube, Kalimuendo sowie Chérif verpflichten zu können.

Die SGE müsste sich allerdings gegen größere Konkurrenz durchsetzen. Zuletzt wurde dem AC Mailand ernsthaftes Interesse an Chérif nachgesagt. Auch der Paris FC und Crystal Palace buhlen um den dribbelstarken Youngster, der vertraglich noch bis 2028 an Angers gebunden ist und in dieser Ligue 1-Saison auf vier Treffer in 16 Einsätzen kommt.