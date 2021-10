U21-Weltfußballer: Bundesliga-Quartett nominiert

Vier Bundesliga-Profis haben es unter die zehn Nominierten für die Kopa Trophy geschafft. Chancen auf den Award für den besten U21-Spieler der Welt haben Florian Wirtz (18) von Bayer Leverkusen, Bayern Münchens Jamal Musiala (18) sowie Jude Bellingham (18) und Giovanni Reyna (18) von Borussia Dortmund.

Neben dem Bundesliga-Quartett zählen Mason Greenwood (20, Manchester United), Pedri (18, FC Barcelona), Jérémy Doku (19, Stade Rennes), Ryan Gravenberch (19, Ajax Amsterdam), Bukayo Saka (20, FC Arsenal) und Nuno Mendes (19, Paris St. Germain) zu den Nominierten. Seit 2018 verleiht die französische Fachzeitung ‚France Football‘ parallel zum Ballon d’Or die Auszeichnung an die besten Jungprofis.

