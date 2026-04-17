BVB-Kandidat: Der Favorit im Senesi-Poker

Im Werben um Marcos Senesi vom AFC Bournemouth kristallisiert sich offenbar ein Favorit heraus. ‚The Athletic‘ berichtet, dass Tottenham Hotspur klar in der Pole Position liegt. Die Gespräche mit dem Innenverteidiger sind dem Bericht zufolge bereits weit fortgeschritten, ein Abschluss ist aber nur dann in Sicht, wenn die Spurs den Klassenerhalt sichern. Senesis Vertrag bei den Cherries läuft aus, der Abwehrspieler kommt ablösefrei auf den Markt.

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Auch andere Vereine zeigen weiter Interesse am 28-jährigen Argentinier. Zum Kreis der derer gehört auch Borussia Dortmund. Wirklich gute Karten hat der BVB aber wohl nicht. Tottenham rangiert derzeit auf Platz 18. Schaffen die Spurs es nicht, in der Premier League zu verbleiben, werden die Karten wieder neu gemischt.